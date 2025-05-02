الحلفي قائدا للشرطة الاتحادية.. استراتيجية أمنية جديدة بخبرة عقود

واللواء الركن سعد هو أحد الضباط المعروفين في المؤسسة الأمنية العراقية، ويتمتع بسجل مهني حافل يمتد لأكثر من ثلاثة عقود.وشغل مناصب قيادية متعددة في .وحصل الحلفي على عدة دورات داخل وخارج في مجالات مكافحة الإرهاب، الإدارة الأمنية، وقيادة الوحدات القتالية. كما يمتلك خلفية أكاديمية في العلوم الأمنية والعسكرية، مع مشاركات متعددة في لجان تنسيقية وميدانية خلال مراحل مكافحة تنظيم داعش.وتسلم الحلفي في ظل ظروف أمنية متداخلة، تشمل تحديات أمنية في المناطق المحررة، تصاعد في وتيرة الجريمة المنظمة ببعض المدن، وتداخل المهام بين ، إضافة إلى ملف الأمن الانتخابي.وتعد من التشكيلات القتالية المهمة في وزارة الداخلية، وتتولى مهام تأمين المدن، تنفيذ عمليات أمنية خاصة، فضلاً عن دعم الجيش العراقي في عدد من قواطع العمليات.كما أن لها سجلًا مهمًا في عمليات تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.وتشير التوجهات الأولية للواء الركن سعد الحلفي إلى نيته تعزيز الانضباط داخل تشكيلات ، وتطوير جاهزيتها الميدانية من خلال رفع كفاءة التدريب والتسليح وتعزيز التنسيق الاستخباراتي مع بقية الأجهزة الأمنية والتركيز على حماية المناطق الريفية والنائية التي تشهد نشاطاً لعناصر متطرفة وتعزيز ثقة المواطن بالقوات الأمنية عبر ضبط السلوك الميداني والحد من التجاوزات الفردية.كما يُتوقع أن يعمل الحلفي على تقوية العلاقة مع القيادة السياسية والأمنية من خلال تقديم مقترحات إصلاحية على صعيد الإدارة والتشكيلات، بما يسهم في رفع كفاءة القوات الاتحادية.ورحّبت شخصيات سياسية وأمنية بتكليف اللواء الركن الحلفي، معتبرين أنه يمثل نموذجاً لضابط محترف ومتوازن، يجمع بين الخبرة الميدانية والقدرة على التواصل المؤسسي.كما أشاد نواب في والدفاع النيابية بسجله في وزارة الداخلية، مطالبين بدعمه في مهمته الجديدة لتمكينه من إعادة هيكلة بعض الوحدات التي تعاني من ضعف في الأداء.و يرى مراقبون أن أمام الحلفي تحديات كبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة ضبط أداء الشرطة الاتحادية في المدن الكبرى، وضمان حيادها في الملفات ذات الطابع السياسي أو المجتمعي.ويمثل تعيين اللواء الركن سعد الحلفي في خطوة نحو تعزيز المهنية والانضباط في واحدة من أهم التشكيلات الأمنية في العراق. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرات تنظيمية وميدانية تعكس رؤيته في تطوير هذه القوة بما يتماشى مع متطلبات والتحديات الميدانية المستمرة.