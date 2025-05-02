مخبأة بداخل أعضائه التناسلية.. اعتقال مسافر عراقي بحوزته حبوب مخدرة بمنفذ الشلامجة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، من القبض على مسافر عراقي، ضبط بحوزته حبوب مخدرة نوع (ترامادول، ميتادون) كانت مخبأة داخل أعضائه التناسلية، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها الى البلاد".وأشارت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى مركز شرطة الشلامجة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".