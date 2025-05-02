العراق يمد السعودية بـ13 طناً من الأدوية استعداداً لموسم الحج

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن " لتسويق والمستلزمات الطبية في أرسلت 13 طن من الادوية والمستلزمات الطبية الى الديار استعدادا لموسم لهذا العام".وأضاف البيان، أنه "تم ارسال الشحنات من إلى الديار المقدسة لتأمين الخدمات الصحية المقدمة من البعثة الطبية العراقية للحج"، مشيرا إلى ان "الشحنة تقدر 13 طنا من الادوية والأجهزة والمستلزمات الطبية".وأوضح، أن "الشحنات شملت أدوية متنوعة من المضادات الحيوية وادوية الأمراض المزمنة وبعض الأدوية التخصصية والطارئة اضافة إلى توفير المستلزمات والأجهزة الطبية".