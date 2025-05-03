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مع حرارة منخفضة.. استمرار تواجد الزائر "غير المرحب به" في العراق

محليات

2025-05-03 | 02:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مع حرارة منخفضة.. استمرار تواجد الزائر &quot;غير المرحب به&quot; في العراق
1,111 شوهد

السومرية نيوز – محلي
توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، استمرار تصاعد الغبار في الأجواء العراقية مع انخفاض درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "طقس يوم غد الاحد سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى وسيكون غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، اما الرياح فستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20 - 30) كم/س في عموم البلاد، مسببة تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وانخفاض قليل بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".
واضاف ان "طقس يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد، بينما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد الغبار فيهما وجنوبية شرقية معتدلة السرعة في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية"، مشيرا إلى أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10 - 20) كم/س في عموم البلاد، اما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات في عموم اقسام البلاد".
وذكر ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية، بينما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".
 
 
واكدت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاحد، ستسجل في دهوك 31 واربيل 32 والسليمانية 30 ونينوى 33 وكركوك 35، اما صلاح الدين 37 وبغداد وديالى 38 والانبار 36 وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف 39 وواسط والديوانية والمثنى 40 وميسان والناصرية 42 والبصرة 44".
 




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