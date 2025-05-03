الشيخ المسعودي يعلن تهيئة جميع الأمور المادية واللوجستية لموسم الحج

وقال الشيخ في كلمة له خلال للمرشدين والمرشدات في وحضرته ، "شهدنا في المواسم الماضية الدور المهم الذي يقوم به المرشد الديني، ونحتاج من المرشد تبسيط العبارة ونبتعد عن التعقيدات الفقهية لتسهل أعمال فريضة ".وأضاف الشيخ المسعودي، "بعد أيام قليلة ستطلق قوافل الحج إلى المشرفة فلا بد لنا ان نستعد إلى تلك الرحلة العظيمة، وكل الأمور المادية واللوجستية قد تم تهيئتها من سكن ونقل وغيرها، ويجب علينا ان لا نعتمد على النتائج السابقة".وتابع الشيخ المسعودي، ان "أبرز التعليمات التي يجب على المرشد او المرشدة اتباعها، هي عدم مخالفة القوانين الموجودة في دولة ، والابتعاد عن الهتافات الدينية والطائفية في أداء المناسك، كذلك يجب تنبيه الحجاج عن النشر الإعلامي المسيء، والابتعاد عن الهتافات السياسية وعدم السماح الدخول لغير الحجاج المصرح لهم بالحج وننبه عن عدم الذهاب إلى الشركات غير المصرح لهم بتأشيرة الحج".ولفت الشيخ المسعودي الى ان " خاطبتنا وفرضت غرامات مالية وسجن وحبس والغرامة قد تصل إلى ١٠٠ الف سعودي لكل من يأتي دون تأشيرة الحج".