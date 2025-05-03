بالصور.. احباط تهريب 3200 بندقية في أم قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية منفذ ميناء تمكنت من ضبط حاوية حجم (40) قدم في نقطة البحث والتحري خارج الكمركي، تبين من خلال تدقيق المعاملة الكمركية ومطابقتها مع الحمولة انها تحتوي على بنادق صيد هوائية عددها (3,200) بندقية مخبأة خلف المواد المصرح بها، معدة للتهريب كونها تحتاج الى موافقات أمنية وإصدار اجازة استيراد".وأضافت "تم تنظيم محضر ضبط وكشف معززاً بالصور وإحالة الحاوية الى مركز شرطة الشمالي لأتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".