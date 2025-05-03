حدث بارز بعد أيام في بغداد.. تشغيل القصر الحكومي على "الشمس"

وقال رئيس الفريق نصير ، ان "المرحلة الأولى من الجرد قيد التنفيذ، حيث تم تشكيل فريق من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقمنا بجمع بيانات لـ 6000 مبنى حكومي حتى الآن، والهدف هو تحويل هذه المباني إلى مباني صديقة للبيئة وتوفير الطاقة من خلال تركيب منظومات الطاقة الشمسية على الأسطح ومواقف السيارات".وأوضح أن "أبرز حدث نترقبه في الأيام المقبلة أي بعد (20 يوماً)، هو انطلاق التحول للطاقة في قطاع التوزيع في القطاع الحكومي من مبنى القصر الحكومي، وقد بدأنا بالفعل بتنفيذ أول محطة عراقية، كراج للطاقة الشمسية متطور جداً بمساحة 8 دونمات مجاورة للقصر".وأشار الى انه "سيتم توفير 2 ميجاواط من الطاقة الشمسية لمباني القصر الحكومي، مما سيقلل استهلاك القصر بنسبة تصل إلى 70%، في المرحلة الثانية، وسيتم إدخال 1 ميجاواط إضافية، ما سيؤدي إلى تقليل استهلاك القصر بنسبة 90%"، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية.وأوضح انه "ستكون هذه المبادرة انطلاقة حقيقية لتحويل الطاقة في ، وسوف تنتقل إلى مراكز الأحمال في المؤسسات الأخرى، حيث سيبدأ التنفيذ في القطاع الحكومي أولاً، ثم سيتم التوسع إلى القطاع السكني، مما يفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة في هذا القطاع".