السيد الصدر: الهدام أمر ولديه بقتل الوالد ونجليه لتكون بداية نهاية حزبه

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، ان " الهدام حكم بالحديد والنار كما يعبّرون، بل واستعبد شعبه بكل ما تعنيه كلمة الإستعباد من معنى".وأضاف انه "قتل كل خصومه وقمع كل معارض حتى سكتت له كل الأصوات بل وجيّرت له كل الأفواه، فجعل من نفسه (القائد الضرورة) الذي لا يمكن الإستغناء عنه البتة.. فكان يحصل على كل الأصوات في الانتخابات".وذكر "قمع في الجنوب ولا سيما بعد الإنتفاضة الشعبانية الذي كان أفضل قياداتها وقد اعتقل بسببها في التسعينيات.. وأسكت جميع الأصوات المعتدلة من السنة. وضرب الأكراد بالأسلحة الكيمياوية كما فعل في الجنوب"، لافتا الى انه "لم يكتف بقمع شعبه وتجويعه وما فرض عليه من حصار دولي مصطنع من الداعم الأكبر له وهي إمريكا لتجويع الشعب فحسب، فهو كان يرتع بعربات من ذهب ويخط القرآن بدمه النجس".وتابع "نعم ، لم يكتف بذلك فحارب الجارة واعتدى بكل وقاحة على الجارة مدعيًا بأنها المحافظة التاسعة عشر، ثم حاول تبييض صفحته القذرة بمشروع أسماه بالحملة (الإيمانية) والإيمان منها براء.. التي أباحت له قتل العلماء واعتقالهم وإعدامهم واغتيالهم وتصفيتهم بدم بارد كما يعبّرون.. بعد أن حاول أن يكون بطل بقصف كاذب للعدو الإسرائيلي الذي قد يكون سببًا في إيجاد ما يسمى بالقبة الحديدية وتفتيت التحالف ضدّ احتلاله للكويت آنذاك".واكد انه "اصدر امر لولديه بقتل السيد الوالد ونجليه لتكون بداية نهاية حزبه القذر".وادناه نص التدوينة: