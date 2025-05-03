قضاء المشخاب يقاضي سكانه

ويقع القضاء في ، حيث يعاني من رمي بعض السكان للنفايات في فروع الذي يخترق القضاء وريفه، رغم تحذيرات ومناشدات السلطة المحلية.ولجأ قائم مقام المشخاب، زمان ، إلى ، معلنًا عن خطوة جديدة لحماية النهر، وقال إن "مفارز الأمن سترصد المخالفين بالأسماء مع تصويرهم لتوثيق المخالفة".وأوضح أن "الخطوة التالية بعد التوثيق، هي عرض الموضوع على أنظار قاضي تحقيق المشخاب عن طريق دائرة ري المشخاب واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين".وبين الجنابي ان "لجوءه لرجال الأمن والقضاء، جاء لعدم التزام بعض سكان تلك المناطق بتوجيهات سابقة تطلب عدم رمي النفايات في ، من أجل الحفاظ على نظافة الأنهار الفرعية".وقوبلت الخطوة بردود فعل متنوعة، حيث أيدها البعض لحماية الأنهار، واعترض البعض الآخر لعدم وجود حاويات نفايات على ضفاف النهر.وقال الجنابي في رده على أحد المعترضين، إن "غالبية المخالفات تكون في مناطق ريفية لا تشملها خدمات البلدية، ولا يمكن اعتبار عدم وجود حاويات نفايات مبررًا لرميها في النهر"، على حد قوله.