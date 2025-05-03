تسجيل هزتين ارضيتين احداها في العراق

وذكر القسم في خبر تابعته ، ان "خريطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لهذا اليوم السبت سجلت حصول هزتين ارضيتين احداها داخل ".وأضافت ان "الهزة الأرضية الاولى داخل الأراضي الإيرانية والهزة الثانية في قرب الحدود العراقية الإيرانية".وأكدت ان "قوة الهزات المسجلة تراوحت بين 2 الى 2.6 درجة".