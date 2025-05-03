حفرة مجاري تتسبب بوفاة عامل دليفري في صلاح الدين

وقال المصدر لـ ، ان " عامل توصيل (دليفري) سقط في حفرة مجاري غير مكتملة مما أدى إلى وفاته في منطقة بتكريت".وأضاف انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي، وفتح تحقيقا في الحادث".