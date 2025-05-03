السامرائي: عمال البلدية يمثلون روح العطاء الحقيقي ودورهم محوري

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل في مقر إقامته بمدينة ، مجموعة من عمال البلديات، بحضور ، حيث جرى تكريمهم تقديراً لجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع".وأشاد السامرائي خلال اللقاء بتفانيهم في أداء مهامهم اليومية رغم التحديات، مؤكداً أن عمال البلدية يمثلون روح العطاء الحقيقي، ويؤدون دوراً محورياً في الحفاظ على نظافة المدن وصورتها الحضارية، وهم يستحقون كل الدعم والاهتمام والرعاية، وفق البيان.