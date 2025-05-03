ما شكل البنايات السكنية بمشروع مدينة الصدر الجديدة؟

وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "مشروع الجديدة يشمل بناء مدينة سكنية متكاملة الخدمات على مساحة 5 آلاف دونم، وتتضمن 11 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، وذلك بعد حل مشكلة التجاوزات وإجراء المسوحات والتصاميم من قبل مكتب استشاري هندسي متخصص".وأضاف، أن "مناقصة المشروع أحيلت إلى شركة صينية حكومية تتمتع بخبرة وكفاءة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تتضمن تهيئة البنى التحتية الأساسية من شبكات المياه والمجاري والطرق والأرصفة والمساحات ، بما يتماشى مع فلسفة معمارية حديثة تقوم على مفهوم المدينة داخل المدينة".وأوضح أن "مدينة الجديدة ستكون امتداداً متكاملاً لمدينة الصدر الحالية والمناطق المجاورة مثل صدر واحد وصدر اثنين والمعامل".ولفت إلى أن "تنفيذ البنى التحتية سيستغرق ثلاث سنوات، سيتم فسح المجال أمام المستثمرين المحليين لبناء المجمعات السكنية المؤلفة من أربعة إلى طوابق، بحسب المخطط المتفق عليه مع أمانة "، مشيراً إلى أن "الدراسات الجيولوجية والمكانية أثبتت قدرة المنطقة على استيعاب ما يصل إلى 60 ألف وحدة سكنية مستقبلاً، مما يجعل من مدينة الصدر الجديدة واحدة من الحويصلات العمرانية المهمة في ".وأكد أن "توقيع العقد مع شركة صينية لتنفيذ البنى التحتية في مدينة الصدر الجديدة لا يعني نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة سنباشر فيها تنفيذ مراحل إضافية من المشروع، تشمل سكنية أخرى ضمن المخطط الكامل الذي يستهدف تهيئة نحو 15 ألف وحدة خلال السنوات المقبلة".