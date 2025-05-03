مصرف الرافدين: لا أزمة سيولة ودعونا نعمل بصمت

وقال المصرف في بيان ورد لـ : "لسنا مجرد مصرف، بل ذمة وطنية وركيزة سيادية للاقتصاد العراقي"، مؤكداً: "لا أزمة سيولة ولا انسحابات طارئة والوضع المالي أفضل من الجيد".ورفض "المقارنات المضللة"، مبيناً أنه "لا علاقة لنا بانهيارات المصارف في دول أخرى، والودائع مؤمنة وتُشغَّل ضمن أدوات مالية منخفضة المخاطر وبعوائد مجزية".وحذر من "إشاعات غير مسؤولة تُهدد الثقة بالنظام المالي ويجب إبعاد المصرف عن السجالات السياسية"، مشدداً على أن "سمعة تراكم تاريخي من الثقة لا تُقاس بالأرقام بل بثقة الناس على مدى ثمانين عامًا".وأشار إلى وجود "إصلاحات كبرى في ، منها اعتماد أنظمة عالمية وتعاون مع EY وK2 لتعزيز الحوكمة والامتثال"، لافتاً إلى "فتح أبوابه للمراسلة الدولية وتمهيده للعودة إلى الساحة المصرفية العالمية".وأوضح مصرف الرافدين أن "أكثر من 7 ملايين مواطن يثقون به، ولا نسمح بزعزعة الثقة بمؤسسة بحجم الوطن"، قائلاً: "دعونا نعمل بصمت، فثقة الناس لا تُناقش في نشرات متوترة".