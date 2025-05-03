الداخلية تنظم جولات مسائية في مراكز التوقيف

أعلنت ، مساء السبت، عن تنظيم جولات مسائية في مراكز التوقيف في والمحافظات.

وقالت الوزارة في بيان، "ضمن جهودها الوزارة إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في كافة مراكز التوقيف وتنفيذًا واستكمالا لحملة الموقوف مقيد الحرية محفوظ التي اطلقتها مديرية حقوق الانسان وبإشراف وتواجد ميداني من مدير المديرية اللواء الحقوقي باشرت المديرية بكافة كوادرها وبساعة متأخرة من الليل بجولات ميدانية".

وأضاف البيان أن الجولات "شملت عددا من مراكز التوقيف في بغداد وباقي المحافظات".