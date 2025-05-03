الداخلية تنظم جولات مسائية في مراكز التوقيف

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
04:45 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وزير الداخلية يؤكد على الاستمرار بالعمل والتحول الرقمي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-524922-638818943629221867.jpg
الداخلية تنظم جولات مسائية في مراكز التوقيف
محليات
أعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن تنظيم جولات مسائية في مراكز التوقيف في بغداد والمحافظات.
2025-05-03 | 14:36
2025-05-03T14:36:04+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/shqhb6wc1ldtrcsgsn49q?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d524922%26topic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=db08c64a-3e6b-46d1-9211-e58263303e20&InitAdsBeforePlayer=1
الداخلية تنظم جولات مسائية في مراكز التوقيف
المصدر:
السومرية نيوز
275 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، مساء السبت، عن تنظيم جولات مسائية في مراكز التوقيف في
بغداد
والمحافظات.
وقالت الوزارة في بيان، "ضمن جهودها الوزارة إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في كافة مراكز التوقيف وتنفيذًا واستكمالا لحملة الموقوف مقيد الحرية محفوظ
الكرامة
التي اطلقتها مديرية حقوق الانسان وبإشراف وتواجد ميداني من مدير المديرية اللواء الحقوقي
خالد المحنا
باشرت المديرية بكافة كوادرها وبساعة متأخرة من الليل بجولات ميدانية".
وأضاف البيان أن الجولات "شملت عددا من مراكز التوقيف في بغداد وباقي المحافظات".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
وزير الداخلية يؤكد: الأمن يبدأ من مراكز الشرطة
16:06 | 2025-04-30
داماك تنظم حفل سحور رمضاني للاحتفاء بشركائها العقاريين في بغداد
13:33 | 2025-03-17
مشهد "اعتداء السجناء على المهندس بشير" يزيد القصة غموضًا.. والاوساط تنتظر تفسير الداخلية لفيديو المركز
03:14 | 2025-04-07
التعذيب بمراكز التحقيق ليس جديداً ولا أحد يستجيب.. مطلب نيابي باستضافة وزير الداخلية
09:57 | 2025-04-05
الداخلية
جولات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الفنان عادل إمام يعود إلى دائرة الضوء بعد 15 عامًا من الغياب
فن وثقافة
44.8%
03:50 | 2025-05-02
الفنان عادل إمام يعود إلى دائرة الضوء بعد 15 عامًا من الغياب
03:50 | 2025-05-02
نقيب الفنانين السوريين يضع شرطًا لإعادة سلاف فواخرجي الى النقابة
فن وثقافة
19.09%
06:47 | 2025-05-03
نقيب الفنانين السوريين يضع شرطًا لإعادة سلاف فواخرجي الى النقابة
06:47 | 2025-05-03
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
18.5%
03:20 | 2025-05-03
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:20 | 2025-05-03
جدل في الشارع العراقي بسبب تصريحات ماركو فرج
رياضة
17.61%
03:00 | 2025-05-02
جدل في الشارع العراقي بسبب تصريحات ماركو فرج
03:00 | 2025-05-02
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-03
العراق في دقيقة
03-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-03
العراق في دقيقة
03-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-03
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
الهوا الك
أرملة تعرضت لأكبر عملية سرقة وتريد حقها! - الحلقة ٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-02
الهوا الك
أرملة تعرضت لأكبر عملية سرقة وتريد حقها! - الحلقة ٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-02
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
الأكثر مشاهدة
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-03
العراق في دقيقة
03-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-03
العراق في دقيقة
03-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-03
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
الهوا الك
أرملة تعرضت لأكبر عملية سرقة وتريد حقها! - الحلقة ٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-02
الهوا الك
أرملة تعرضت لأكبر عملية سرقة وتريد حقها! - الحلقة ٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-02
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
اخترنا لك
وزير الداخلية يؤكد على الاستمرار بالعمل والتحول الرقمي
16:11 | 2025-05-03
طقس العراق.. تحذير من حالة عدم استقرار جوي
14:54 | 2025-05-03
مصرف الرافدين: لا أزمة سيولة ودعونا نعمل بصمت
13:40 | 2025-05-03
في بغداد.. المرور تمنع حركة الدراجات ومركبات الحمل كافة بهذا الموعد
12:45 | 2025-05-03
بالصور.. السيد الصدر يشارك بمراسم زيارة والده الشهيد الصدر ونجليه
12:03 | 2025-05-03
مدينة الورد تطلق مبيعاتها بشكل رسمي
11:55 | 2025-05-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.