طقس العراق.. تحذير من حالة عدم استقرار جوي

وقال في منشور له، "نحذّر من حالة عدم استقرار جوي محلية، من المتوقع أن تؤثر هذه الليلة على المناطق - البلاد- ومتوقع أن تشهد هذه المنطقة زخات مطر غزيرة يصحبها رياح هابطة نشطة مثيرة للغبار، مع إمكانية امتداد تأثير الغبار إلى مناطق أخرى غير محددة".

وأضاف "تستمر الأجواء غير المستقرة في عموم المدن حتى نهار يوم الاثنين الموافق 5 أيار 2025، لذا يُرجى توخي الحذر ومتابعة التحديثات القادمة".