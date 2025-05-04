أمريكا "تجدد تحذير" مواطنيها من السفر الى العراق

وبحسب صحيفة بوس، جاء قرار إدراج الشمالية نظرا لـ"الخطر الجسيم والمستمر لخطر الاعتقال أو الاحتجاز لفترات طويلة أو الاحتجاز التعسفي"، اما فيما يتعلق بزيارة بوركينا فاسو، فجاء التحذير بسبب تفشي أعمال الإرهاب والجريمة وعمليات الخطف".وبالإضافة إلى الدولتين المذكورتين، تشمل القائمة كلا من ، ، جنوب ، ، جمهورية الديمقراطية، ، ، جمهورية إفريقيا الوسطى، بيلاروس، ، أوكرانيا، فنزويلا، هايتي، ليبيا، الصومال، ، ميانمار، مالي والسودان.كما شددت على ضرورة توخي الحذر الشديد عند السفر إلى بعض مناطق ، رغم أن مستوى التحذير العام للبلاد ظل عند المستوى الثاني.وجاءت هذه التحذيرات في إطار تصاعد التوترات الأمنية العالمية وتدهور الأوضاع في عدة مناطق تشهد نزاعات أو اضطرابات.