حريق مفاجئ يلتهم "الحزام الأخضر" شمالي ذي قار (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "25 دونما من المصدات (الحزام الأخضر) شمالي في قضاء الفجر، تعرضت اليوم لحريق مفاجئ".وأضافت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وباشرت في إخماده".يشار الى ان هذه الاراضي الخضراء كانت قد زُرعت في التسعينيات من الماضي لمواجهة العواصف الترابية.