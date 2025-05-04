لإنهاء الخلافات وتشكيل حكومة الإقليم.. اجتماع "حاسم" بين البارتي واليكتي

وقالت النائبة عن كتلة سروة محمد، في حديث لـ ، "اليوم سيجتمع الوفد المفاوض مع الكردستاني والحزب الديمقراطي بشأن تشكيل الحكومة والاتفاق على المبدأ الذي تم وضعه في الاجتماعات السابقة"، مبينة أن "من دعا لهذا الاجتماع هما الوفدين المفاوضين من أجل الاتفاق ووضع حل نهائي للخلاف بين الحزبين".وأضافت سروة محمد، أن " الكردستاني على تشكيل حكومة مؤسسية لمصلحة شعب ، ولحل المشاكل المتعلقة ما بين وحكومة الإقليم وبالأخص حل نهائي وجذري لمشكلة الرواتب وكذلك العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم مع دول الجوار والدول الأخرى".وتابعت محمد، "بعض النقاط متفقين عليها ولكن هناك بعض النقاط الجوهرية الاخرى سيتم مناقشتها اليوم، ونأمل بأن يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت، لأن أمامنا انتخابات وهذه الانتخابات هي مصيرية لكلا الحزبين".