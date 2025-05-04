وزير الداخلية يكشف نوعية الأنظمة الحديثة الداخلة بعمل مديرية المرور

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوزير بارك في كلمة له بهذه المناسبة، مشيداً برجال المرور العاملين في الميدان لخدمة المجتمع والحفاظ على سلامة المواطنين.كما أكد الشمري، حرص الوزارة على إدخال الأنظمة المرورية الفعالة التي تواكب الحضارية والعمرانية والتي تتواصل في ظل السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة لرئيس بشأن سلامة العنصر البشري وتنميته باعتباره القيمة العليا للوطن.وبين أن الوزارة ولكي تواكب التطور العلمي فقد أدخلت الأنظمة الحديثة في عمل من بينها نصب الرادارات والإشارات والكاميرات الذكية وتجهيز سيارات تخصصية لفحص وقياس مستوى السكر، فضلاً عن مركبات الاستجابة السريعة وتزويد القواطع المرورية بدوريات حديثة.