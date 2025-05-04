فتح التقديم الاختياري للمتقاعدين الراغبين بالانضمام لمنظومة الضمان الصحي

وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، أعلن الوزير عن "فتح التقديم الاختياري للمتقاعدين لمن يرغب بالانضمام ضمن منظومة الضمان الصحي وفق خطة الاعداد المحددة لهيئة الضمان الصحي البالغة (100) الف مستفيد ضمن ، عبر التسجيل بمنصة اور الحكومية".وأكد الحسناوي ان "هذه الخطوة تهدف لتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطن والمتقاعد وذويه"، لافتا الى انه "سيتم استقبال التسجيل عبر منصة اور بدءا من اليوم الاحد الموافق 5 ايار 2025".