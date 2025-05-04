السوداني يبحث مع وزير المواصلات القطري فرص تنمية قطاع النقل الجوي

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن " استقبل وزير المواصلات ، وجرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها، وتعزيز الشراكة والاستثمار في قطاعات المواصلات والنقل والموانئ، والمضي في الستراتيجي، والتطلع الى فرص إقامة مشاريع تكاملية على جانبي الطريق بما يعزز التنمية الاقتصادية".كما شهد اللقاء "البحث بتطوير التعاون في مجال العام والموانئ والمطارات، وفرص تنمية قطاع النقل الجوي، بالشكل الذي ينشط حركة النقل والتبادل على مختلف الصعد والمجالات".