التربية تعلن بدء الامتحانات النهائية في عموم مدارس الموهوبين

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن "الامتحانات النهائية بدأت في مدارس الموهوبين /الدور الاول تحت إشراف وزاري ومتابعة ميدانية مُحكمة".وأشار البيان، إلى "سير العملية الامتحانية للمراحل غير المنتهية بانسيابية عالية، اليوم، بعد ان جهزت لهم الوزارة المستلزمات اللوجستية اللازمة لإنجاح الامتحانات في عموم محافظات ، وسط امنيات التوفيق والسداد وحصد ثمرة عام من الجد والمثابرة لـ(٣٨٥) موهوب وموهوبة".