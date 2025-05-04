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أمين بغداد يعلن توقيع أول عقد لجمع النفايات الصلبة في العاصمة
محليات
2025-05-04 | 12:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,398 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلن
أمين بغداد
عمار موسى كاظم
، اليوم الاحد، عن توقيع أول عقد لجمع النفايات الصلبة ضمن قاطع بلدية
الكرادة
، ضمن إطار خطة متكاملة لتطوير قطاع النظافة وجمع وفرز النفايات في العاصمة.
وقال
كاظم
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "أمانة
بغداد
وقّعت اليوم أول عقد من نوعه لجمع النفايات الصلبة ضمن قاطع بلدية
الكرادة
، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة، بحضور الوكيلين الإداري والبلدي، ومديري دوائر العلاقات والإعلام، والتخطيط، والمنصور، والقانونية".
وأضاف أن "هذه التجربة تمثل تحولاً جديداً في إدارة ملف النفايات، بالانتقال من الإدارة المباشرة باستخدام عمال وآليات
الدوائر البلدية
إلى إدارة متخصصة تنفذها شركات ذات كفاءة في قطاع النظافة".
وتابع ان " التجربة انطلقت في بلدية الكرادة، وستتبعها تجربة مماثلة في بلدية
المنصور
، إلى جانب عقود أخرى في دوائر بلدية اخرى، وسيجري تقييم شامل للتجربة لضمان نجاحها واستدامتها"، مؤكدا أن "أمانة بغداد حرصت على التعاقد مع شركات تمتلك الخبرة والإمكانات الفنية الكفيلة بإدارة هذا القطاع الحيوي".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة لتطوير إدارة قطاع النظافة في بغداد، شملت في وقت سابق إحالة عقد استثمار لحرق النفايات وتوليد
الطاقة الكهربائية
، واليوم عقد جمع ونقل النفايات، وتجارب أخرى مقبلة تتعلق بفرز النفايات والاستفادة منها، وذلك ضمن رؤية الحكومة لتحسين هذا القطاع الحيوي في العاصمة".
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