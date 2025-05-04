اضراب في الديوانية بسبب تسعيرة الأمبير

– محلي

قرر أصحاب المولدات الاهلية في ، اليوم الاحد، الاضراب عن التشغيل احتجاجا على التسعيرة الجديدة المقررة.



وأضاف ان "ذلك جاء بعد قرار مجلس المحافظة بتسعيرة الأمبير 9 آلاف دينار بدلا من 10 آلاف دينار". وقال مراسل ، ان "أصحاب المولدات الاهلية في قرروا الإضراب عن تشغيل المولدات".وأضاف ان "ذلك جاء بعد قرار مجلس المحافظة بتسعيرة الأمبير 9 آلاف دينار بدلا من 10 آلاف دينار".

بدوره، أفاد مصدر أمني، بـ"قيام بتنفيذ حملة على أصحاب المولدات الذين نفذوا الاضراب".

يذكر ان قرر في وقت سابق، تحديد سعر امبير المولدات الاهلية بـ9 الاف دينار للامبير الواحد، فيما توعد المخالفين باجراءات عقابية.



