وقال والد الضحية نبيل لـ ، ان "ابني نبيل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وارسلته في وقت الغروب الى صيدلية قريبة من منزلنا لشراء دواء"، مبينا ان "عدد من أبناء المنطقة ابلغوني حول تعرض ابني لاعتداء اجرامي "بالدرنفيس" والسكاكين كاد ان يؤدي بحياته".وأضاف "قمت بنقله على الفور الى المستشفى كونه كان ينزف بشكل كثير"، لافتا الى ان "ابني من المواطنين البسطاء ولا يستطيع الدفاع عن نفسه".واكد انه "تم تقديم دعوى رسمية، وننتظر القانون لاخذ حقه"، لافتا الى ان "المهاجمين لاذوا بالفرار".فيما اكد الشاب نبيل لـ نيوز، ان "4 اشخاص أرادوا سرقة الأموال التي احملها والخاصة بشراء دواء، وعند رفضي قام اثنان منهم بتقييدي فيما بدأ الاخران بضربي بشكل عنيف بواسطة "الدرنفيس" والسكاكين".