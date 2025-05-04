وفاة شابة بحريق داخل منزل في الموصل

أفاد مصدر محلي، بوفاة شابة بحريق داخل منزل في مدينة بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "احتراق منزل يتسبب بوفاة شابة في حي في ".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.