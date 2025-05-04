قوة أمنية تحبط محاولة انتحار شخص في بغداد

وقالت الوزارة في بيان، "تمكنت دوريات نجدة ، وبتنسيق مباشر مع السيطرة والاستجابة (911) من إحباط محاولة انتحار من على الجمهورية، وبعد ورود اخبار يفيد بمشاهدة شخص يحاول رمي نفسه من أعلى الجسر، وذلك عبر المراقبة".

وأضاف البيان "فور تلقي الاخبار، تم توجيه دوريات النجدة، حيث تمكنت من التدخل السريع وإنقاذ الشخص ومنعه من الانتحار".