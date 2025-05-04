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بالصور.. وزير الداخلية يتابع عمليات اخماد حريق في بغداد
محليات
2025-05-04 | 18:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
4,040 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، الاثنين، عن متابعة وزيرها
عبد الأمير الشمري
عمليات اخماد حريق بمجمع تجاري في
بغداد
.
وقالت الوزارة في بيان، "
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
يتابع بشكل ميداني عمليات الاخماد التي تقوم بها فرق الدفاع المدني لحادث حريق اندلع في إحدى المجمعات التجارية الكبيرة بمنطقة الباب الشرقي في العاصمة
بغداد
".
أدناه صور نشرتها
وزارة الداخلية
..
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