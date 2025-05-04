بالصور.. وزير الداخلية يتابع عمليات اخماد حريق في بغداد

أعلنت ، الاثنين، عن متابعة وزيرها عمليات اخماد حريق بمجمع تجاري في .





وقالت الوزارة في بيان، " يتابع بشكل ميداني عمليات الاخماد التي تقوم بها فرق الدفاع المدني لحادث حريق اندلع في إحدى المجمعات التجارية الكبيرة بمنطقة الباب الشرقي في العاصمة ". أدناه صور نشرتها ..