بمبادرة حكومية.. تدريب 500 مهندسة زراعية ونساء مهتمات بالزراعة في بغداد (صور)

وقالت في كلمة لها خلال انطلاق المبادرة في ، وحضرتها ، إن "مبادرة حكومية برعاية رئيس انطلقت اليوم لتدريب 500 مهندسة زراعية ونساء مهتمات بمجال الزراعة في بغداد".وأضافت العزاوي، أن "هذا البرنامج بدأ في بغداد وسيتم توسعته إلى باقي المحافظات"، مبينة ان "هناك مجموعة من الفرص للمتميزات ومجموعة من القروض والمشاريع للفتيات المتميزات في هذا المشروع".وتابعت العزاوي، "سيتم تخصيص أجور مادية للمتدربات بمبلغ ٣٥٠ الف دينار لكل متدربة طول فترة التدريب، وهي شهر كامل".