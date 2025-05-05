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أصحاب سيارات الـ GMC يعانون.. عجلات متروكة أمام مركز الصيانة والضمان بمهب الريح

محليات

2025-05-05 | 04:44 2025-05-05T04:44:00+00:00
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أصحاب سيارات الـ GMC يعانون.. عجلات متروكة أمام مركز الصيانة والضمان بمهب الريح

2,829 شوهد

السومرية نيوز ـ محلي

تواجه شركة جي ام سي الامريكية، انتقادات واسعة ومستمرة بسبب افتقارها للمصداقية في عروض الصيانة وعدم تقديم الخدمات الحقيقية للزبائن بعد البيع رغم شمول العروض الصيانة بالأسعار التي تباع بها للسائقين.


وبحسب مواطنين، فان استمرار عدم تطبيق عروض الصيانة من الشركة يتسبب بخسائر كبيرة لمالكي السيارات، إذ إن العروض التي تقدمها تختلف عن الواقع، والسبب غياب الرقابة والمحاسبة لعملها.

وترتبط معظم شركات السيارات بجهات متنفذة توفر لها غطاء الحماية من الملاحقات القانونية، التي من الممكن ان تتعرض لها نتيجة عملها غير الشرعي، وعدم التزامها بشروط الخدمة الحقيقية بعد البيع.

ويضطر اغلب مالكي سيارات الامريكيةGMC الى الذهاب الى الحي الصناعي الحي من اجل اجراء صيانة دورية لسياراتهم وشراء قطع غيار خاصة بها، نتيجة ارتفاع اسعارها داخل الشركة وعدم الالتزام بتقديم ضمانات بعد الصيانة.

ويؤكد مالكو سيارات GMC الشركة تقدم ذرائع عديدة لإخراج سياراتهم من الضمان بغية عدم الالتزام بشروع عروض صيانة ما بعد البيع، وهذا ما دفع الى اللجوء العديد من الأماكن للحصول على قطع الغيار بعد تعذر توفيرها بالشركة الرسمية، بالرغم من ارتفاع أسعار الصيانة والمدة الطويلة التي يجب ان ينتظرها السائق لإكمال صيانة سيارته.

مشاكل الضمان
 ويشكو العديد من العملاء من أن الضمان الذي تقدمه الشركة لا يشمل العديد من الأعطال التي يُفترض أن يغطيها.

فعند حدوث مشكلة في المركبة، يجد العميل نفسه مجبرًا على دفع مبالغ إضافية بحجة أن العطل غير مشمول بالضمان.

ويقول المختص بتصليح السيارات عباس العامري لـ السومرية نيوز، انه "لا توجد هناك مصداقية صحيحة تجاه الزبون، وانما امور ترغيبية للزبون، حيث ان المركبة تباع بسعر معين، كما تباع بسعر اعلى اذا كانت مع الضمان"، مبينا ان "الضمان هو صيانة المركبة لسنتين او اكثر ومن المفروض ان يشمل جميع مفاصل المركبة".

وذكر ان "الزبون يشتري وبسعر اعلى بهدف الضمان"، لافتا الى ان "هناك شركات عالمية معروفة مثل GMC، فعند وصول موعد الخدمة يلاحظ الزبون عدم وجود خدمة مع طابور طويل السيارات التي تنتظر لساعات طويلة".

سوء خدمات الصيانة
 وذكر العامري ان "الكثير من المواطنين تركوا الشركات وبدأوا يلجأون الى محال الصيانة وتبديل زيت المحرك، لكون الزيت مضمون والاوقات مناسب، لان معظم الزبائن هم موظفين واصحاب اعمال لديهم التزامات، فعند الذهاب الى الشركة ينتظر 3-4 ساعات"، موضحا ان "بعض الشركات تعلن عن طريق السوشال ميديا بوجود زيوت تبديل المحركات مجاني، الا انها لا تضع صورة الزيت وهذا غير صحيح".

واكد ان "غالبية الزبائن لا يذهبون الى الشركات وانما الى محال تبديل الزيوت كونهم لم يلتمسوا خدمة صحيحة اثناء شراء هذه السيارات"، لافتا الى ان "السيارة التي تتعرض للعطل وهي ضمن الضمان، فلدى التوجه الى الشركة يبلغون الزبون ان الجزء العاطل ليس من الضمان".

ويتساءل "لماذا لم تبلغوا الزبون ان هذا الجزء وغيره ليس من الضمان؟"، لافتا الى ان "غالبية الشركات تعمل من باب الامور الترغيبية، بعدها المواطن او الزبون ينصدم بالواقع".

عدم الشفافية في التعامل
 هناك شكاوى من عدم وضوح شروط الضمان قبل الشراء، حيث تُفاجئ الشركة العملاء بشروط لم يتم توضيحها مسبقًا.

مواطنون طالبوا "بضرورة تحسين جودة الخدمات والالتزام بشروط الضمان وتوفير قطع الغيار بأسعار مناسبة وتحسين نظام الحجز والصيانة لتقليل فترات الانتظار ووضع آليات رقابية لمتابعة أداء مراكز الخدمة.

ويأمل اغلب العملاء أن تتخذ الجهات المختصة إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة، خاصة مع ازدياد الإقبال على شراء السيارات في العراق.

فيما طالب احد المواطنين من امام مركز صيانة سيارات GMC وزارة التجارة باغلاق وكالة GMC ومركز الصيانة كونهم غير جديرين بذلك".

ووصف ما يحدث "امام شركة GMC بانه استصغار للمواطن العراقي".
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