التخطيط تعلن ارتفاع عدد سيارات القطاع الخاص

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "عدد سيارات القطاع الخاص في وصل الى اكثر من (8) ملايين سيارة خلال عام 2023، بضمنها السيارات المسجلة في ".وأضافت ان "عدد السيارات في عام 2023، سجل زيادة، بنسبة (1.4%)، بالمقارنة مع عام 2022، حيث كان عددها (7) ملايين واكثر من (982) الف سيارة".وبينت الوزارة، أن "السيارات المسجلة لعام 2023، بلغ (187) سيارة لكل (1000) نسمة".