التنقيب يكشف عن مدينة "عباسية" في البصرة (صور)

وقال مدير المفتشية الحُصيني، في حديث لـ ، إن " للتنقيب تمكنت من اكتشاف آثار جديدة في مدينة ضمن موقع على بعد 15 كم من "، مبينا ان "الآثار عبارة عن دور سكنية ومخازن عمرها مئات السنين على مساحة ألف 1000 دونم".وأضاف الحصيني، أن "الاكتشاف كان عبارة عن حارات سكنية ومجموعة من الأنظمة الخاصة بالصرف الصحي لمدينة عباسية عام"، مشيرا الى ان "الاكتشاف كان بجهود عراقية خالصة دون الاستعانة بأي خبرات من دول أجنبية".وتابع الحصيني، أن "أعمال التنقيب جرت عند مقتربات وأجزاء من مدينة القديمة"، مبينا ان "البعثة عثرت على المئات من القطع الأثرية والمسكوكات النقدية خلال عمليات التنقيب في هذه المدينة".