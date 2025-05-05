المسعودي يعلن انشاء مدينة لراحة الحجاج العراقيين في "حائل" السعودية وإنترنت مجاني بالحافلات

وقال رئيس الهيئة خلال كلمته في لسائقي الحافلات، اليوم، انه "بعد المطالبات التي قدمتها الهيئة لافتتاح مدينة مخصصة للحجاج والمعتمرين العراقيين على الطريق البري عبر طريق حائل، تم الاعلان عن افتتاح مدينة خدمية متكاملة لاستقبال الحجاج القادمين عبر ".ووجه الشيخ ، سائقي الحافلات بـ"ضرورة الحفاظ على سلامة وراحة ضيوف خلال الرحلة البرية لبيت الله الحرام، التي ستنطلق من المحافظات يوم ١٤ ايار الحالي"، داعيا الى "الالتزام بالقوانين في والسرعة المحددة، وعدم حمل الممنوعات وتجنب حمل اوزان ثقيلة من الحقائب والبضائع، والالتزام بعدم ترك الحافلات عند فنادق سكن الحجاج".واعلن الشيخ المسعودي، اضافة خدمة "انترنت مجاني" للحجاج في جميع الحافلات المخصصة للنقل البري من اجل تسهيل تواصل الحجاج مع ذويهم اثناء دخولهم الى المملكة العربية وخلال تنقلاتهم لاداء مناسك .