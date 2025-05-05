العاصفة الترابية تتسبب بمصرع واصابة 7 اشخاص من عائلة واحدة بصلاح الدين

وذكر المصدر لـ ، أنه "حادث سير مروع وقع بالقرب سيطرة سرحة في بمحافظة ، أسفر عن أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين من عائلة واحدة".وأشار الى أن "الحادث نجم عن انعدام الرؤية الأفقية بسبب عاصفة ترابية كثيفة اجتاحت المنطقة، مما أدى إلى تصادم مركبتين".