اليك آلية ملء استمارة التقديم للراغبين بالتعيين بصفة (عقود) في محافظة بغداد

وأعلنت ، اليوم الاثنين، عن إطلاق رابط التقديم للراغبين بالتعيين بصفة (عقود).وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، إنه "تم إطلاق رابط التقديم للراغبين بالتعيين بصفة (عقود)، وذلك استناداً إلى قرار المرقم (52 لسنة 2024)، وتوجيهات عبّد المطلب العلوي".