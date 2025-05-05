94 حالة اختناق في كركوك بسبب العاصفة الترابية

وقال مصدر طبي لـ ، إن "دائرة صحة والمستشفيات في المدينة سجلت 94 حالة اختناق بسبب موجة الغبار في المحافظة".وأشار الى ان "الحالات تنوعت بين ضيق في التنفس وأخرى تفاقم الربو".