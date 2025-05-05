فتح استمارة التعيين في هذا الموعد

وقال عضو اللجنة، ، في بيان تابعته ، "اتفقنا مع على فتح استمارة لدفعة 2024 في الأول من شهر حزيران المقبل".وأضاف: "سنلتقي قريبا لوضع آلية عملية لتضمين الدرجات الوظيفية المناسبة لخريجي دفعة 2024 ومعالجة ما تبقى من خريجي دفعة 2023"، مشيراً إلى "الاتفاق مع وزارة على إيقاف استحداث الأقسام الطبية والصحية في الجامعات والكليات الأهلية وكذلك التنسيق مع لإلزام الجامعات والكليات الأهلية بقبول الطلبة حسب الطاقة الاستيعابية وعدم تجاوز ذلك".وأردف ، بالقول: "قريبا سيتم تشريع قانون فصل القطاع الصحي الخاص عن القطاع العام وذلك لتوزيع مهام التوظيف والخدمة بين القطاعين".