امانة بغداد تعلن إطلاق مبادرة لتدريب 500 مهندسة زراعية

وقال في بيان ورد ل، ، إن " وبالتعاون مع أطلق مبادرة لتدريب (٥٠٠) مهندسة زراعية من خريجات سيتم تدريبهن ضمن دائرة المتنزهات والتشجير وأقسام الزراعة في ".وأشار إلى ان "هذه المبادرة تأتي في إطار تمكين المرأة في المجتمع وتعد هذه تجربة أولى من نوعها انطلقت من امانة وسيكون هناك برنامج تدريبي متكامل للمتدربات سيحصلن فيها على شهادات مشاركة ومنحة مالية".ولفت الى ان "اليوم من خلال هذه المبادرة نبعث رسالة بان بغداد لاهالي بغداد ونتيح مجال للاخوات من الكادر النسوي المهندسات الزراعيات للمشاركة بما تشهده العاصمة من حملات إعمار وتطوير وتشجير وزراعة المساحات وتجميل المدينة".جاء ذلك خلال حفل رسمي اقيم بمتنزه حضره مستشارة لشؤون المرأة شهباء ، ومعاون مدير دائرة المتنزهات والتشجير ومعاون مدير العلاقات والاعلام ومدير قسم شؤون المرأة بأمانة بغداد.