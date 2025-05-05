الرافدين يعلن إطلاق عملية بيع الدولار للحجاج

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ ، أنه "حرصًا على تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا في رحلتهم الإيمانية، يُعلن ، استنادًا إلى توجيهات ، عن إطلاق عملية بيع الدولار للحجاج الكرام المسافرين برًا وجوًا، وذلك وفق التفاصيل التالية:- المبلغ المخصص: حتى 2000 دولار لكل حاج• بسعر صرف: 1320 دينارًا للدولار• تُمنح الأولوية حسب تاريخ المغادرة".وأضاف، أن "الفروع المعتمدة لترويج المعاملات:• الفردوسالمحافظات:• الصيادلة• الشهداء• كوت• آشور• ".وأعلن المصرف ايضاً، عن "تقديم بطاقة كي مجانًا لكل حاج، ليتمكّن من استخدامها بكل يُسر وأمان أثناء إقامته في الديار ".