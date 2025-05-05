هزة أرضية شمال كركوك

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، أنه "سجلت المراصد الزلزالية مساء اليوم 5 أيار 2025، هزة أرضية في شمال وبلغت قوتها (3.6) درجة عند الساعة 06:21 مساءً".وأشار البيان، إلى أن "المواطنين في المناطق القريبة شعروا بالهزة لكن لم ترد أي تفاصيل عن أضرار بشرية أو مادية".