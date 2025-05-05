إليك فروع الرافدين المعتمدة لترويج معاملات بيع الدولار للحجاج في بغداد

ووفقا للمصرف فأن الفروع المعتمدة لترويج المعاملات:• الفردوسالمحافظات:• الصيادلة• الشهداء• كوت• آشوريذكر ان اعلن، اليوم الاثنين، إطلاق عملية بيع الدولار للحجاج بسعر: 1320 دينارًا للدولار، فيما اشترط ان يكون المبلغ المخصص حتى 2000 دولار لكل حاج.