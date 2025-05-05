رئيس جامعة مصرية: الطلبة العراقيون أدوات ناعمة لنا في بلدهم

وذكر بيان لرئاسة الجامعة أوردته صحيفة "دار " المصرية وتابعتها ، إن "خاطر التقى اليوم سفير لدى القاهرة ، يرافقه المستشار فلاح مستشار مكتب السفير وثامر عطب البركي نائب القنصل بالسفارة العراقية بالقاهرة، بحضور بالله مصطفى، العام على إدارة الوافدين".وأكد رئيس "حرص الجامعة على مد جسور التعاون والتواصل مع السفارات والملحقيات الثقافية في القاهرة"، مشيراً إلى "اهتمام الجامعة بالطلاب العراقيين الدارسين في مختلف كلياتها، سواء في المرحلة الجامعية الأولى أم في مرحلة الدراسات العليا، وحرصها على تقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج الأكاديمية المتميزة التي تُزوِّدهم بالعلم والمعرفة، باعتبارهم من أدوات القوة الناعمة لمصر في بلدانهم".من جانبه، أشاد السفير العراقي، وفق البيان بـ"مكانة جامعة العلمية والأكاديمية، وبسمعتها المرموقة، وما حققته من تقدم ملحوظ في مجال ،"، معرباً عن "تقديره الكبير لإدارة الجامعة لما تبذله من جهود في دعم الطلبة العراقيين الوافدين، وما توفره لهم من رعاية وخدمات خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة".وتناول الجانبان "سبل تعزيز التعاون الأكاديمي القائم بين جامعة المنصورة وجامعات العراق في مختلف المجالات العلمية والثقافية والبحثية، بهدف تبادل الخبرات وتعميق أواصر التعاون بين البلدين، كما ناقشا أوضاع الطلاب العراقيين الدارسين في كليات الجامعة، وبحثا آليات جذب المزيد من الطلاب العراقيين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس، لا سيما في التخصصات الهندسية والعلمية".