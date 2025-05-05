الشيخ المسعودي يؤكد لوزير الداخلية ضرورة تضافر الجهود لتأمين طرق الحجاج

وقالت الهيئة في بيان، "عقد رئيس للحج والعمرة الشيخ اجتماعا مع والقيادات الأمنية لتأمين عبور قوافل الحجاج الى ".ونقل البيان عن تأكيده خلال الاجتماع على "ضرورة تضافر جميع الجهود بين والجهات الأمنية المعنية بمختلف صنوفها من أجل تأمين الطرق البرية والجوية التي سيسلكها الحجاج المتوجهين من جميع المحافظات العراقية الى منفذ عرعر البري والمطارات العراقية ومنها الى الديار ".وأشار رئيس الهيئة الى "إكمال جميع شؤون تفويج الحجاج الأمنية والخدمية مع توفير استراحة متكاملة الخدمات في مدينة الحجاج والزائرين التي ستوفر المبيت وتقديم الوجبات الغذائية لجميع حجاج البر المغادرين عبر منفذ عرعر البري".وأوضح المسعودي أن "عمل الهيئة ليس مقتصرا على تقديم خدمات السكن والنقل والإعاشة وغيرها من الأمور الضرورية للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة فقط، بل هي حريصة على تأمين أمنهم وسلامتهم منذ لحظة انطلاقهم من أرض الوطن حتى وصولهم الى الأراضي ومن ثم إعادتهم بعد إكمال مناسكهم الى أهلهم بخير وسلام".ودعا الى "بذل أقصى الجهود لتعزيز النجاح الكبير الذي تحقق في العام الماضي بشهادة السلطات السعودية التي تابعت وسجلت العديد من النقاط الإيجابية المتحققة واثنت على نجاح تفويج حجاج الوافدين اليها عبر المنافذ الجوية والبرية بدون حدوث مشاكل ومخالفات".من جانبه قدم "شرحا مفصلا عن الخطة الامنية لتفويج الحجاج برا وجوا والاشراف المباشر على عمل اللجان المختصة المشكلة بجميع المحافظات بالتعاون مع الهيئة العليا للحج والعمرة والقوات الأمنية بجميع صنوفها لتأمين سلامة الحجاج المغادرين الى بيت الله الحرام".