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وزير الداخلية: طريق قوافل الحج سيكون مؤمناً بالكامل
محليات
2025-05-05 | 16:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
237 شوهد
أعلن وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، الاثنين، أن طريق قوافل
الحج
سيكون مؤمناً بالكامل من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والمعدات الحديثة.
وقالت الوزارة في بيان، "ترأس
وزير الداخلية
رئيس
اللجنة الأمنية العليا
لتأمين تفويج الحجاج
عبد الأمير الشمري
اجتماعاً موسعاً، ضم رئيس
هيئة الحج والعمرة
ونائب
قائد العمليات المشتركة
، وعدداً من القادة الأمنيين وممثلين عن الجهات المختصة، بحضور جميع قادة العمليات وقادة الشرطة في كل المحافظات من خلال الدائرة
التلفزيونية
، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين تفويج حجاج بيت الله الحرام الى الديار
المقدسة
".
وبين الشمري أن "واجب
اللجنة الأمنية
العليا لتأمين هذه المناسبة المهمة هو تأمين الحماية اللازمة للقوافل البرية المتوجهة نحو بيت الله الحرام، فضلاً عن القوافل المتوجهة الى المطارات".
وأكد أن "عملية التفويج في العام الماضي كانت مثالية جداً"، مشيراً الى أن "موعد انطلاق أولى قوافل
الحج
هذا العام سيكون يوم 14 من أيار الجاري، وأن طريق هذه القوافل سيكون مؤمناً بالكامل من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والمعدات الحديثة وكاميرات المراقبة، فضلاً عن الخطوات التي وضعت لهذا الغرض من بينها تأمين أماكن تجمع الحجاج بشكل كامل".
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