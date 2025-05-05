وزير الداخلية: طريق قوافل الحج سيكون مؤمناً بالكامل

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس رئيس لتأمين تفويج الحجاج اجتماعاً موسعاً، ضم رئيس ونائب ، وعدداً من القادة الأمنيين وممثلين عن الجهات المختصة، بحضور جميع قادة العمليات وقادة الشرطة في كل المحافظات من خلال الدائرة ، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين تفويج حجاج بيت الله الحرام الى الديار ".وبين الشمري أن "واجب العليا لتأمين هذه المناسبة المهمة هو تأمين الحماية اللازمة للقوافل البرية المتوجهة نحو بيت الله الحرام، فضلاً عن القوافل المتوجهة الى المطارات".وأكد أن "عملية التفويج في العام الماضي كانت مثالية جداً"، مشيراً الى أن "موعد انطلاق أولى قوافل هذا العام سيكون يوم 14 من أيار الجاري، وأن طريق هذه القوافل سيكون مؤمناً بالكامل من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والمعدات الحديثة وكاميرات المراقبة، فضلاً عن الخطوات التي وضعت لهذا الغرض من بينها تأمين أماكن تجمع الحجاج بشكل كامل".