اختناق مروري وطوابير تمتد لعشرات الامتار.. شوارع بغداد صباح اليوم

– محلي

تنشر نيوز، خارطة ازدحامات صباح اليوم الثلاثاء، والتي شهدت عدد من الشوارع والجسور زخما مروريا حادا، فيما امتدت الازدحامات الى بعض الشوارع الفرعية.



جسر مزدحم

صدر القناة مزدحم

سريع الدورة مزدحم

مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر باتجاه مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

مجسر مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة ونفقها مزدحمة

مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

تقاطع النخيل مزدحم

كورنيش الاعظمية مزدحم

شارع مزدحم

شارع مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

مزدحم

نفق مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

تقاطع معسكر مزدحم

تقاطع عقبة بن نافع مزدحم

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر مزدحمصدر القناة مزدحمسريع الدورة مزدحممزدحممجسّر الأمانة مزدحممجسّر العلوية مزدحممجسّر مزدحممجسر قرطبة مزدحمجسر السنك مزدحمجسر الأحرار مزدحمجسر الجمهورية مزدحمجسر باب المعظم مزدحمجسر الصرافية مزدحممزدحمجسر الطابقين مزدحمجسر باتجاه مزدحمجسر الربيع مزدحمجسر صليخ مزدحممجسّر الشعب مزدحمجسر البنوك مزدحممجسر مزدحمشارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحممنطقة ونفقها مزدحمةمزدحمةتقاطع ميسلون مزدحمتقاطع النخيل مزدحمكورنيش الاعظمية مزدحمشارع مزدحمشارع مزدحمشارع الجمعية مزدحمتقاطع المسبح مزدحمشارع سدة العرصات مزدحمباب المعظم مزدحممزدحمنفق مزدحمشارع دمشق مزدحمشارع مزدحمشارع الرواد مزدحمشارع مزدحمتقاطع براثا مزدحمالعطيفية مزدحمةتقاطع معسكر مزدحمتقاطع عقبة بن نافع مزدحم