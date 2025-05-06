هزات أرضية متتالية تضرب كركوك

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل هزات أرضية متتالية خلال ليلة امس وصباح اليوم شمال مدينة ".وأضافت ان "اخر تلك الهزات صباح اليوم الثلاثاء في الساعة الـ8:26 دقيقة، والتي كانت بقوة 3.1 على مقياس ريختر".