الدفاع المدني توجه نداء للمواطنين عند حصول عواصف ترابية

وقال مدير اعلام المديرية نواس صباح، للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "مديريته رفعت مستوى الجاهزية في وجميع المحافظات، ونشرت مفارز ميدانية مزودة بعجلات الإطفاء والإنقاذ على الطرق الخارجية والداخلية تحسبًا لأي طارئ".وأضاف أن "المديرية تتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية وتصدر إرشادات موسمية تتناسب مع كل فصل من فصول السنة، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة"، لافتا الى ان "هناك تنسيقاً مباشراً مع هيئة الأنواء الجوية لمتابعة توقعات الطقس وتطور العواصف الترابية، لاسيما أن المديرية تمتلك صافرات الإنذار، وأنه في حال تسجيل حدوث أي تقلبات جوية ممكن أن تشكل خطرا يتم ابلاغ المديرية".كما أشار الى أن "تعاونه في الشأن نفسه يتم أيضا مع ، إذ تقوم فرق الدفاع المدني بإجراء الإسعافات الأولية للحالات الطارئة من خلال عجلات الإسعافات الأولية التي تمتلكها ونقل الحالات التي تتعرض إلى حوادث اختناق أو في ذلك من الحوادث إلى المستشفيات عند الضرورة"، منوها بأن دائرته "تمتلك عجلات إسعاف خاصة وملاكات مدرَّبة للتعامل مع الحوادث".ودعت المواطنين إلى "الإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم الوطني 911 لتمكين الفرق المختصة من الوصول إلى مواقع الحوادث بأسرع وقت ممكن".