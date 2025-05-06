توضيح من مستشار رئيس الوزراء حول مطالبته بتوزيع حبوب منع حمل للعراقيين

وقال لـ ، ان "حديثي لاحدى القنوات حول مطالبتي الحكومة بتوزيع حبوب منع حمل للعراقيين، جاء من باب التهكم".وأضاف ان "المحلل امير الدعمي الذي كان موجودا في اللقاء تحدث عن وجود زيادة سكانية وانفجار سكاني"، مشيرا الى "انني من باب التهكم أبلغت الدعمي انه هل على ان يقوم بتوزيع حبوب مانع حمل لحل مشكلة الانفجار السكاني؟".وأكد "اني تحدثت أيضا حول إجراءات الحكومة واتخاذها معالجات تجاه هذا الانفجار السكاني منها فك الاختناقات والمدن السكنية وغيرها من الاجراءات".يذكر ان وسائل إعلامية نشرت خبرا عن مستشار رئيس الوزراء عائد الهلالي يدعو فيه الحكومة الى توزيع "حبوب منع حمل" للعراقيين.