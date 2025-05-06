خسائر العراق من العواصف الترابية تقدر بمليون دولار يومياً

وقال المرصد في بيان تلقته ، ان "الاضرار التي تسببها العواصف الترابية في تقدر خسائرها المالية بمليون دولار يوميا، في مختلف القطاعات"، مبينا ان "القطاع الأبرز المتضرر هو بسبب ما تصرفه الوزارة على مرضى الجهاز التنفسي، ناهيك عن المرضى الذين يفضلون البقاء في المنازل وشراء اجهزة التنفس بدلا من التوجه الى المراكز الصحية والمستشفيات لمعالجتهم".وأضاف ان "الاضرار الأخرى التي تتسبب بها هذه العواصف هي حوادث السيارات التي تزيد في مثل هذه الأيام على الطرق الخارجية، وذلك بسبب انعدام الرؤية، فضلاً عن المزروعات التي تتضرر بشكل كبير نتيجة هذه العواصف"، لافتا الى ان "هناك اضرار أخرى تتسبب بها هذه العواصف للحيوانات وغيرها من الكائنات الحية، أضافة الى عمليات التنظيف للمنازل والدوائر الرسمية والسيارات والتي تهدر بها كميات كبيرة من المياه كما انها تؤدي الى اغلاق أنظمة الصرف الصحي التي يمكن ان يغلق جزء كبير منها نتيجة تراكم النفايات والاوحال فيها".ودعا المرصد "الجهات المسؤولة الى ضرورة الإسراع بحل هذه المشكلة من خلال الاهتمام بالتشجير، وانشاء الحزام الأكثر الذي كان مقرراً ان يقام في عدة محافظات وخصوصاً الحدودية منها".